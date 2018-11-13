«Ростов-Дон» с крупным счетом обыграл «Луч-РГСУ»





Последний для ростовчанок матч российской Суперлиги перед перерывом на Евро-2018 стал легкой прогулкой. Московский «Луч-РГСУ» является одной из самых скромных команд чемпионата. Ни о какой борьбе речи и быть не могло – уровень команд слишком разный.



Все 60 минут матча «Ростов-Дон» на площадке доминировал. Даже тогда, когда действовали игроки резерва. За десять минут игры «желто-черные» нарастили отрыв в пять голов (6:1). Еще через десять минут дончанки уже вели в восемь мячей – 13:5. На перерыв коллективы ушли при счете 19:10. Амброс Мартин и его штаб проводили широкую ротацию состава. Игровое время получили абсолютно все игроки, заявленные на матч.



Во втором тайме «Луч-РГСУ» совсем «расклеился». Гостьи сумели забить лишь три гола за 30 минут, в то время как ростовчанки наколотили целых 20! В итоге чемпион страны необычайно легко одерживает очередную победу в чемпионате – 39:13. Никогда еще в этом сезоне «Ростов-Дон» не забивал так много и не пропускал так мало.



Лучшим игроком матча стала Анна Сень (семь голов). По четыре попадания у Ксении Макеевой, Юлии Манагаровой, Марины Судаковой и Кристины Кожокарь. У гостей самым результативным игроком стала Кристина Голикова – пять мячей.



В других матчах тура «Лада» (Тольятти) разгромила «АГУ-Адыиф» (Майкоп)

- 35:23, а «Астраханочка» (Астрахань) со счетом 32:22 превзошла «Уфу-Алису».



У «Ростов-Дона» 18 очков – максимум возможных. У «Лады» на два балла больше, но волжанки провели и на две игры больше. Если считать по потерянным очкам, то первое место занимает именно «Ростов-Дон».



С 29 ноября по 16 декабря в городах Франции пройдет чемпионат Европы. На это время и чемпионат России, и, разумеется, Лига чемпионов приостанавливаются. Последний матч перед перерывом ростовчанки проведут в субботу, 17 ноября. В последнем туре группового этапа подопечные Амброса Мартина будут принимать французский «Брест».