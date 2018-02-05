«Ростов-Дон» разгромил «Университет» в Кубке России





В ¼ финала национального Кубка ростовчанкам выпал не самый сильный соперник – коллектив из столицы Удмуртии в этом сезоне является одним из самых слабых в отечественном гандболе. Итог был ожидаемым – действующий чемпион России легко прошел дальше. Организаторы игры сделали необычный ход – решено было на один матч отказаться почти от всех элементов шоу – крикливого ведущего, танцевальной группы поддержки, оглушительной музыки, камеры поцелуев, плюшевого талисмана, конкурсов и прочего.



«Университет» сопротивлялся лишь в самом начале встречи. Ижевские спортсменки смогли два раза сравнять счет (1:1, 2:2), и на этом их достижения кончились. Далее «Ростов-Дон» забил пять мячей кряду, чем положил начало разгрому – 7:2. После получаса игры перевес составлял 13 голов – 23:10. Во втором тайме игровую практику получили те игроки, которые не всегда проходят в состав – Галина Мехдиева, Валерия Маслова, Ольга Башкирова. Однако даже полурезервным составом «Ростов-Дон» играл с большим преимуществом. Финальная сирена зафиксировала разгромную победу действующего чемпиона страны – 42:19. В этом матче был обновлен рекорд сезона по результативности, больше 40 голов пока не забивали.



Самыми результативными игроками вечера стали Сираба Дембеле и Ксения Макеева в составе «Ростов-Дона» и Наталья Решетникова в ижевском клубе – все трое забили по пять голов. Высокий процент отраженных бросков продемонстрировали голкиперы ростовского коллектива – Анна Седойкина 37% (6 из 16) и Галина Мехдиева 43% (7 из 16).



«Ростов-Дон» стал вторым участником финала четырех. Первым в декабре стала «Кубань» (Краснодар). Еще двое определятся в феврале и марте в матчах «Динамо-Синара» - «Луч» и «Звезда» - «Астраханочка».



Уже 7 февраля подшефные Фредерика Бужана сразятся с ижевским «Университетом» в чемпионате. А 11 февраля предстоит провести важнейший поединок в Лиге чемпионов ЕГФ. Выездной матч против румынского «Бухареста» можно считать ключевым на основном этапе главного клубного турнира Европы.