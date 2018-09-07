«Ростов-Дон» разгромил «Уфу-Алису»



Донские гандболистки обыграли соперниц их столицы Башкортостана – 37:20.



Второй подряд домашний матч сложился для «Ростов-Дона» самым благоприятным образом. Соперник не сумел ничего противопоставить действующему чемпиону страны, ростовские спортсменки легко взяли верх.



Команда гостей сопротивлялась только первые минуты. «Уфа-Алиса» даже смогла открыть счет и вести около 20 секунд. Далее желто-черные прибрали инициативу к рукам и не позволили кому-то усомниться в своем превосходстве. Все было ясно уже в середине первого тайма – 11:3, а после получаса игры преимущество хозяев площадки было еще более внушительным – 20:9.



Второй тайм сенсацию не преподнес – «Ростов-Дон» забивал голы из любых положений и дистанций, балуя своих болельщиков эстетскими комбинациями, а «Уфа-Алиса» старалась набираться опыта и отрезками показывала сносную игру. Итоговый счет – 37:20. Радость победы была отчасти омрачена повреждением, которое получила в середине второго тайма Анна Седойкина – продолжить игру не удалось.



Чаще других соперника огорчала в этот вечер полусредняя Анна Вяхирева – 8 мячей. По 5 раз отличались Виктория Борщенко и Майя Петрова. В составе команды гостей 4 попадания совершила Мария Белова.



В турнирной таблице пока сразу четыре клуба одержали по две победы – «Ставрополье», тольяттинская «Лада», краснодарская «Кубань» и «Ростов-Дон», который и возглавляет таблицу ввиду лучшей разницы голов. 12 и 14 сентября подопечные Амброса Мартина сыграют на выезде со звенигородской «Звездой» и московским «Лучом», а следующий домашний матч пройдет в донской столице 6 октября. В этот день ростовчанки сыграют первую игру Лиги Чемпионов ЕГФ нового сезона. Соперник – шведский «Савехоф».