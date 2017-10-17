«Ростов-Дон» разгромил на своем поле «Уфу-Алису»



Матч чемпионата России среди команд Суперлиги был предсказуем – «Ростов-Дон» намного сильнее соперника и без труда одержал победу. Это произошло, даже несмотря на то, что Фредерик Бужан дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам – Катарине Булатович, Сирабе Дембеле, Александрине Барбоса, Анне Родригес. Зато игровое время получили гандболистки ближайшего резерва – Ольга Башкирова, Валерия Маслова плюс вернувшаяся на площадку Регина Калиниченко (Шимкуте), которая больше года не играла.



С первых же минут стало ясно, что сенсации ждать не стоит. «Ростов-Дон» сходу забил пять мячей и принялся наращивать отрыв. Свой первый гол «Уфа-Алиса» забила лишь к 10-й минуте. В середине первого тайма хозяева уже вели +7 (9:2). После получаса игры на табло был приятный для ростовчан счет - 16:5.



Во втором тайме «Ростов-Дон» и не думал останавливаться. Гости относительно неплохо начали, но потом отрыв вновь начал расти. К финальной сирене разница в счете достигла отметки в 20 голов. «Ростов-Дон» одерживает пятую победу в чемпионате России – 33:13.



Ольга Башкирова и Оксана Цвиринько забили по семь мячей, став лучшими бомбардирами матча. У «Уфа-Алисы» результативнее других атаковала Мария Белова – шесть мячей.



Теперь в активе ростовского клуба - 10 очков: пять побед и два поражения. Это позволяет подопечным Фредерика Бужана занимать третью строчку турнирной таблицы. Выше только «Лада» (Тольятти) – 14 баллов и «Астраханочка» (Астрахань) – 12.



Ближайший матч чемпионата России пройдет в донской столице 8 ноября. В этот день «желто-черные» будут экзаменовать другого аутсайдера турнира – «АГУ-АдыИФ» (Майкоп). А пока все внимание - на Лигу чемпионов ЕГФ, где ростовскому клубу предстоит сыграть против одного из сильнейший коллективов Европы и мира – венгерского «Дьера». 21 октября соперники сразятся в Ростове, а 6 ноября – в городе Дьер.



Суперлига. Предварительный этап.



«Ростов-Дон» - «Уфа-Алиса» - 33:13 (16:5, 17:8).



Голы у «Ростов-Дона»:



Башкирова - 7, Цвиринько - 7, Судакова - 5, Макеева - 4, Манагарова - 2, Калиниченко - 2, Ильина - 2, Борщенко - 2, Вяхирева - 1, Маслова - 1.