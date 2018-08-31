«Ростов-Дон» разгромил дома «Университет»

Донские гандболистки без особых проблем обыграли с крупным счетом ГК «Университет» - 36:18.



Соперник в матче первого тура в прошлом сезоне на предварительном этапе занял лишь 7-е место из 11, а по итогам плей-офф и вовсе опустился на 8-е. Все этого говорило в пользу того, что у действующего чемпиона России особых проблем не предвидится.



Ростовчанки сходу повели в счете - 3:0 - и своего уже не упустили. Через 10 минут после начала встречи «желто-черные» уже вели в счете в шесть голов (9:3). К середине первого тайма отрыв возрос до девяти точных бросков – 13:4. Тренерский штаб Амброса Мартина не выставил на матч нескольких сильных игроков, дав проявить себя резервистам. Однако, даже несмотря на полурезервный состав, «Ростов-Дон» доминировал на площадке. После получаса игры команда хозяев была впереди - 21:10.



После перерыва гости на какое-то время перехватили инициативу: это вылилось в то, что разница в счете перестала увеличиваться. Только со второй части второго тайма отрыв вновь начал возрастать. В игре был промежуток, когда гандболистки «Университета» не могли забить гол более десяти минут. Финальная сирена зафиксировала победу ростовского клуба с двукратным превосходством – 36:18.



Лучшим снайпером встречи стала полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень – 8 голов (из 11 бросков). По 6 точных бросков - на счету ростовчанки Виктории Борщенко и ижевчанки Екатерины Бересневой. Средняя точность бросков игроков ростовского клуба – 73%. Аналогичный показатель у соперника – всего 38%. Голкипер «Ростов-Дона» Галина Мехдиева отбила 45% бросков в створ своих ворот (5 из 11).



Подопечные Амброса Мартина набирают первые два очка в сезоне. Второй матч состоится 8 сентября, когда чемпион России будет экзаменовать в родных стенах другого аутсайдера – «Уфу-Алису».