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«Ростов-Дон» победил «Звезду»

«Ростов-Дон» победил «Звезду»
«Ростов-Дон» победил «Звезду». Встреча прошла 12 сентября в рамках чемпионата России в Звенигороде. Местный клуб проиграл донским гандболисткам со счетом 24:29.

До восьмой минуты команды играли на равных. Затем ростовские спортсменки развили свое преимущество, закончив первую половину встречи со счетом 9:14 в свою пользу.

Второй тайм гости отыграли очень надежно, сохранив удобный отрыв от соперниц. В итоге матч завершился победой донских гандболисток — 24:29.

Лучшей в нападении у ГК «Ростов-Дон» стала Анна Вяхирева. Она забросила девять мячей в ворота подмосковного клуба.

После трех игр у ростовчанок - шесть очков. Они делят первую строчку чемпионата России с краснодарской «Кубанью».

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