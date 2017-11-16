«Ростов-Дон» победил на своей площадке «Мидтьюлланд»





В середине октября «Мидтьюлланд» обыграл «Ростов-Дон» на своем поле – 24:21. Теперь чемпион России взял убедительный реванш – у соперника не было никаких шансов.



Гости открыли счет. На этом их успехи и закончились. Подопечные Фредерика Бужана быстро сравняли счет и вышли вперед. Семь голов подряд в дебюте встречи – 7:1. После такого прийти в себя сложно. «Ростов-Дон» сразу же дал понять, что гостям ничего не светит. После получаса игры отрыв составлял восемь голов – 15:7. Все уже было ясно.



Во втором тайме отрыв временами увеличивался до девяти голов, а однажды даже был на отметке в 10 мячей. Интриги не было никакой. К финальной сирене датчанки сумели только немного сократить свое отставание в счете – 27:20, убедительная победа чемпиона России.



В составе дончанок больше всех забросили Майя Петрова (6 голов) и Екатерина Ильина (4 точных броска). У проигравших чаще других праздновала успех второй бомбардир всей Лиги чемпионов этого сезона норвежка Вероника Кристиансен – девять мячей.



Во втором матче тура в этой группе «Дьер» (Венгрия) ожидаемо победил «Брест» (Франция) – 26:17. Далее проходят «Дьер» (10 очков, 1-е место), «Ростов-Дон» (8 баллов, 2-е место) и «Мидтьюлланд» (6 очков, 3-е место). «Брест» покидает Лигу чемпионов и переходит во второй по значимости турнир – Кубок ЕГФ.



Матчи следующего этапа начнутся только в конце января. А пока многие игроки «Ростов-Дона» отправляются на чемпионат мира, который пройдет в Германии с 1 по 17 декабря. Далее подопечные Фредерика Бужана будут играть в чемпионате России: 21 декабря – на выезде против «Звезды» (Звенигород), 23 декабря – на выезде против «Луча» (Москва), 9 января – на выезде против «Ставрополья-СКФУ» и 15 января – дома против «Динамо-Синара» (Волгоград).