«Ростов-Дон» переиграл венгерский «Дьер»



«Ростов-Дон» в упорной борьбе одолел действующего победителя Лиги Чемпионов венгерский «Дьер» - 23:22.



Победа в этом матча стала бы солидной заявкой ростовского клуба на проход дальше по турнирной сетке. За день до этого «Мидтьюлланд» обыграл на выезде «Брест», и французский клуб стал главным кандидатом на выбывание. В случае поражения «Ростов-Дона» француженки имели бы все шансы россиянок потеснить в борьбе за третье или даже второе место в группе.



Чемпион России начал очень бодро и сразу повел в счете 2:0. Венгерки, однако, далеко ростовчанок не отпустили и вскоре счет сравняли. Далее венгерки долгое время вели и владели игровым преимуществом. Перед самым перерывом команда хозяев вырвалась вперед, но гости вновь сравняли цифры на табло – 12:12.



Во второй части поединка «Ростов-Дон» почти все время вел в счете. Иногда отрыв вырастал до трех голов, однако достичь более солидного перевеса никак не удавалось. В концовке венгерки счет сравняли – 22:22. Российский коллектив вновь вышел вперед и сумел отстоять минимальное преимущество. На последних секундах игры вратарь «Ростов-Дона» Маисса Пессоа отразила два броска игроков «Дьера». Итог – тяжелая и крайне важная победа российского клуба – 23:22.



Ана Родригес забросила 7 мячей – больше всех в матче. По 4 гола на счету Александрины Барбоса и Юлии Манагаровой. У венгерок чаще других точными бросками отличалась Стине Офтедаль (5).



Теперь сразу три клуба в группе B имеют в активе по 4 балла: российкий «Ростов-Дон», венгерский «Дьер» и датский «Мидтьюлланд». Французский «Брест» все три своих матча проиграл – 0 очков.



Теперь подопечные Фредерика Бужана сыграют с венгерским суперклубом на выезде – 6 ноября.