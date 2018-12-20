«Ростов-Дон» переиграл в гостях «Университет»



После чемпионата Европы «Ростов-Дон» провел уже второй матч за два дня и одержал вторую победу. Команда прибыла в столицу Удмуртии всего за три часа до начала матча, проведя около пяти часов в автобусе по дороге из Уфы.



Несмотря на накопившуюся усталость, «Ростов-Дон» доминировал. В начале матча ростовчанки повели - 4:0, и только через пять минут после начала игры «студентки» сумели забить свой первый в матче гол. В середине первого тайма отрыв в счете достиг шести голов, а к перерыву команда гостей была впереди - 19:12.



Во второй части матча тренерский штаб «Ростов-Дона» дал поиграть молодым спортсменкам ближайшего резерва – Милане Таженовой, Анастасии Дульевой, Александре Смирновой, Валерии Собкало. При таком раскладе ижевские гандболистки играли почти на равных. Разница в счете колебалась на уровне от пяти до восьми мячей. Итог – очередная победа «Ростов-Дона» - 34:25.



У гостей удачнее других атаковали Марина Судакова (7 голов из 7 бросков) и Милана Таженова – 6 попаданий. У «Университета» самой результативной стала Екатерина Береснева – 7 точных бросков. Галина Мехдиева и Маиса Пессоа отразили по 5 бросков в створ своих ворот – 29 и 27 процентов соответственно.



Этот выигрыш стал одиннадцатым. Теперь «Ростов-Дон» занимает первое место как по потерянным, так и по набранным очкам. На втором месте расположилась тольяттинская «Лада». Следующий для себя матч «желто-черные» проведут уже в 2019 году. 10 января «Ростов-Дон» на своей площадке примет «АГУ-АдыИФ» (Майкоп).