«Ростов-Дон» переиграл «Ставрополье-СКФУ» на выезде



Ростовские гандболистки крупно обыграли в Буденновске «Ставрополье-СКФУ» - 34:24.



Действующий чемпион страны был безоговорочным фаворитом матча и надежды ростовских болельщиков оправдал. Подопечные Фредерика Бужана контролировали игру весь матч и заслуженно победили.



Первые 10 минут встречи ставропольские спортсменки старались не отставать от более именитого соперника, и им это удавалось. Однако на большее их сил не хватило. Было видно, что ростовчанки намного сильнее. К середине тайма они вырвались вперед на пять голов (10:5), а к перерыву разница выросла до шести мячей – 17:11.



Второй тайм прошел полностью под диктовку «желто-черных». Донские гандболистки забивали голы на любой вкус. В итоге разница к концу матча выросла до десяти мячей – 34:24. Итог – крупная победа «Ростов-Дона».



Лучшим бомбардиром встречи стала Екатерина Зеленкова из «Ставрополья-СКФУ» - девять голов. У «Ростов-Дона» по пять точных бросков на счету Александрины Кабрал Барбосы и Анны Вяхиревой. По четыре гола забили Екатерина Ильина, Сираба Дембеле и Ксения Макеева. Основной вратарь дончанок Маисса Пессоа отразила восемь бросков по своим воротам из 19. КПД – 42%.



Теперь в активе ростовского коллектива - 16 баллов (два поражения и восемь побед), что позволяет ему занимать пока только третью строчку в турнирной таблице российской Суперлиги. Выше находятся только «Астраханочка» (20 очков – одно поражение и десять побед) и тольяттинская «Лада» - 24 балла (одно поражение и 12 побед).



Также сегодня были сыграны еще два матча. Майкопский «АГУ-АдыИФ» обыграл дома московский «Луч» - 29:25, а тольяттинская «Лада» неожиданно трудно победила в родных стенах ижевский «Университет» - 31:25.



Теперь «Ростов-Дону» предстоит сыграть два матча дома: 13 января - против «АГУ-АдыИФ» и 15-го - против волгоградского «Динамо-Синара».