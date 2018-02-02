«Ростов-Дон» переиграл на своем поле словенский «Крим»





Перед матчем команды разделяли всего два очка. Именно столько дают за победу в гандболе. Это означало, что «Крим» (Любляна, Словения) мог бы сравняться с «Ростов-Доном» в таблице, однако этого не случилось – дончанки не дали усомниться в своих силах.



Начало матча прошло в относительно равной борьбе. Словенский коллектив до поры до времени успешно противостоял чемпиону России. Гости даже вели в счете - 3:2, но потом ростовчанки выдали пять мячей подряд. Счет после этого вырос до 11:5, что и стало, возможно, ключевым моментом. До перерыва «Крим» сумел подтянуться – 13:10.



Второй тайм расставил все точки над «i». «Ростов-Дон» оторвался на комфортное расстояние и временами даже мог позволить себе экономить силы, играя неосновными игроками. Примерно в середине второй половины встречи гостьи забили четыре гола подряд, но даже это уже не могло повлиять на итоговый результат. К финальной сирене разница достигла отметки в семь мячей – 29:22, уверенная победа «Ростов-Дона».



Лучшими бомбардирами матча стали француженка Сираба Дембеле от хозяев и Элизабет Омориг от гостей – по восемь голов. Пять раз отличилась ростовская испанка Александрина Кабрал Барбоса. Украинка Ольга Передерий забила четыре гола в ворота своей бывшей команды (за «Ростов-Дон» она играла с 2012-го по 2015 год).



Теперь ростовчанки сравнялись по набранным очкам с «Бухарестом» (Румыния) и делят с ним первое место в первой группе основного этапа Лиги чемпионов ЕГФ – по восемь баллов. Румынки, правда, свой матч второго тура проведут только 4 февраля – на выезде с датским «Мидтьюлландом».



Теперь команда Фредерика Бужана сыграет дважды с ижевским «Университетом» - 6 и 7 февраля в рамках Кубка России и чемпионата страны, соответственно. Ближайший международный матч дончанки проведут 11 февраля в Бухаресте против одноименной команды.