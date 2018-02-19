«Ростов-Дон» переиграл «Ладу»



Фото Алексея Бойко

Матч первого круга завершился победой «Лады» - 31:24. В той игре ростовчанки провалили концовку и потерпели второе поражение в сезоне. Теперь же «желто-черные» взяли реванш, причем матч развивался по схожему сценарию – тоже все решила ударная концовка хозяев поля.



Начало осталось за волжанками. Тольяттинки быстро повели в счете и удерживали лидерство весь первый тайм. В его середине перевес составлял 4-5 мячей. Ближе к перерыву подопечные Фредерика Бужана усилиями Катарины Булатович смогли сравнять счет - 10:10, однако гости тут же вновь вышли вперед. Коллективы ушли на отдых при счете - 12:10 в пользу гостей.



Во втором тайме «Ростов-Дон» постепенно инициативу перехватил. В середине второго тайма счет после точного броска Аны Паулы Родригес вновь стал равным – 18:18. Это стало ключевым моментом матча – хозяева точно сыграли в нападении и внимательно отзащищались, что вылилось в их перевес - 22:20. Играть оставалось еще больше пяти минут, однако действующий чемпион своего уже не упустил. К концу матча разница в счете достигла четырех голов – 26:22, трудный реванш ростовского клуба.



Лучшими снайперами вечера стали Дарья Дмитриева из «Лады» и Катарина Булатович из «Ростов-Дона» - по восемь точных бросков. Основной голкипер хозяев Анна Седойкина отбила 14 бросков из 32 (43 процента).



В параллельных играх «Кубань» относительно трудно переиграла на выезде ижевский «Университет» - 43:35, а звенигородская «Звезда» и «Астраханочка» очки разделили – 29:29. Теперь у «Ростов-Дона» первое место и 34 набранных очка.



24 февраля ростовчанки проведут очередной матч основного раунда Лиги чемпионов ЕГФ. На этот раз соперником будет датский «Нюкебинг», спустя четыре дня (28-го числа) предстоит сыграть последний матч предварительного чемпионата России – против «Астраханочки».