«Ростов-Дон» переиграл «Кубань»



Три дня назад «Ростов-Дон» добыл путевку в основной раунд Лиги чемпионов ЕГФ, одолев в родных стенах датский «Копенгаген». Теперь же предстояло не ударить в грязь лицом и в чемпионате России. Игры против краснодарской «Кубани» принято называть «южным дерби», ввиду давних традиций спортивного соперничества Ростова-на-Дону и Краснодара. Игра получилась очень интересной, а два очка достались хозяевам.



На первых порах «Ростов-Дон» забил три безответных мяча и обозначил свои претензии на победу. Чуть позже «Кубань» кинулась в погоню. Были моменты, когда отрыв сокращался всего до одного гола, однако каждый раз подшефные Амброса Мартина отрывались вновь и вновь. К концу первого тайма «Ростов-Дон» завладел неким преимуществом и довел отрыв до весомых шести мячей (18:12) – немало по такой напряженной игре.



Вторая часть игры прошла в равной борьбе. «Желто-зеленые», разумеется, изо всех сил старались переломить ход игры. Подопечные Евгения Трефилова сделали все возможное, но силы в этот вечер не были равны. Более длинная и качественная «скамейка» сыграла свою роль. Лишь в самом конце встречи «Кубань» смогла немного приблизиться, а о том, чтобы спасти матч, не было и речи. В итоге «Ростов-Дон» одерживает очередную победу, 35:31. Никогда еще в этом сезоне дончанки не пропускали так много.



Краснодарка Ярослава Фролова забросила 8 мячей. У ростовчанок лучшими стали Анна Вяхирева (6 попаданий) и Лоис Аббинг (5 голов). Голкипер Галина Мехдиева набрала 38% отраженных бросков – 15 из 39.



По потерянным очкам «Ростов-Дон» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги.



Следующий свой матч «Ростов-Дон» проведет в Лиге чемпионов. 11 ноября дончанки сыграют на выезде против шведского «Сэвехофа». В чемпионате России ближайший для «желто-черных» матч пройдет 14 ноября. В этот день ростовчанки будут принимать дома московский «Луч».