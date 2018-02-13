«Ростов-Дон» переиграл краснодарскую «Кубань» в гостях



Ростовские гандболистки взяли верх над клубом из соседнего региона – 29:25.

И «Ростов-Дон», и «Кубань» три дня назад провели изнурительные матчи в еврокубках. Ростовчанки на выезде в рамках Лиги чемпионов сыграли вничью с грозным румынским «Бухарестом», а краснодарки в Кубке ЕГФ уступили французскому «Бресту». Вероятно, и те, и другие потратили в международных матчах много сил, но были все же в равных условиях. Игры «Ростов-Дона» и «Кубани» считают «южным дерби» ввиду давнего соперничества и географической близости.



В первом тайме ни одному из клубов не удавалось уйти в отрыв. На 10-й минуте на табло было равенство - 6:6, в середине тайма – тоже, 9:9. На какое-то время «Кубань» смогла выйти вперед на два мяча - 12:10, но тут же получила три в ответ – 12:13. Логичным итогом получаса борьбы была бы ничья, но на последней секунде ростовская черногорка Катарина Булатович вывела свой клуб вперед – 16:15.



Во втором тайме подопечные Фредерика Бужана в целом ход игры контролировали и вели в счете в 2-3 мяча. Был момент, когда «желто-зеленые» счет сравняли - 24:24, однако гости тут же вернули себе преимущество. В конце матча уже было ясно, что «Ростов-Дон» своего не упустит. В итоге к финальной сирене разница в счете составила четыре мяча – 29:25.



Самым результативным игроком матча стала Диана Голуб, правый крайний «Кубани» - девять голов. У «Ростов-Дона» по шесть раз поразили ворота соперника Анна Вяхирева, Сираба Дембеле и Александрина Кабрал Барбоса.



Предварительный этап чемпионата России среди команд Суперлиги вышел на финишную прямую. Ростовчанкам осталось провести три матча, и если игра 16 февраля на выезде против «АГУ-АдыИФ» (Майкоп) будет не такая сложная, то домашние матчи с «Ладой» (20 февраля) и «Астраханочкой» (28 февраля) будут определяющими при распределении мест перед плей-офф. Все три клуба претендуют на самые высокие места, причём игры первого круга и тем, и другим ростовчанки проиграли.