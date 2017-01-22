«Ростов-Дон» одержал вторую победу в Кубке ЕГФ





Дончанки на выезде обыграли немецкий «Битигхайм» - 23:20.



Турнирное положение в группе Cперед туром было предельно ясным – у всех клубов было по 2 набранных очка, и крайне сложно было выделить фаворитов и аутсайдеров борьбы за плей-офф.



На первых порах игра была равна, но затем «Ростов-Дон» завладел игровым преимуществом и повел в счете – 7:3, 9:5. Далее немецкие гандболистки смогли вернуться в игру и даже какое-то время вели 10:9, но концовка тайма осталась за россиянками. На перерыв коллективы ушли при счете 13:11 в пользу дончанок.



В начале второго тайма «Битигхайм» смог вновь сравнять счет – 14:14, но и здесь у Фредерика Бужана нашлись козыри: желто-черные выдают серию из четырех голов подряд. Немки не сдаются, сокращают отставание (18:16), но после тайм-аута команда гостей добивает соперника. За восемь минут до конца уже все ясно – 22:17. По такой вязкой плотной игре пять мячей отыграть было нереально. На финише «Битигхайм» чуть-чуть сократил разрыв. «Ростов-Дон» одерживает трудную победу 23:20.



Самым результативным игроком матча стала ростовчанка Виктория Борщенко – 8 точных бросков.



Теперь в группе С у «Ростов-Дона» и норвежского «Биасена» по 4 набранных очка. «Эрд» и «Битигхайм» имеют в активе по 2 балла. 28 января «Ростов-Дон» сыграет с «Битигхаймом», на этот раз дома. А 25-го в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги ростовчанки будут экзаменовать майкопский «АГУ-АдыИФ».