«Ростов-Дон» обыграл дома «Луч»



Команда гостей в сезоне 2017/2018 выступает неудачно. «Луч» из Москвы имеет на счету всего 3 очка и замыкает турнирную таблицу российской Суперлиги вместе с «Уфой-Алисой». «Ростов-Дон» находится на другом полюсе отечественного гандбола – дончанки ведут борьбу за первое место по итогам предварительного этапа и являются главным претендентом на победу во всем чемпионате. Да и вообще вряд ли даже болельщики со стажем могут вспомнить, когда в последний раз «Луч» играл с ростовским клубом на равных. Как и ожидалось, действующий чемпион взял очередные два очка.



В первом тайме команда хозяев площадки не стремилась увеличивать скорость. Временами гандбол казался совсем медленным. Вероятно, так было потому, что данный матч был между двумя важнейшими и тяжелейшими играми в Лиге Чемпионов. Скорее всего, подшефные Фредерика Бужана стремились одержать победу малой кровью, а не забить как можно больше, как досталось «Уфе-Алисе» или «Университету». Тем не менее, в защите желто-черные играли образцово – первой свой гол гости смогли забить только на исходе 10-й минуты. В середине первого тайма кому-то могло показаться, что «Луч» способен на сенсацию, но это ощущение жило лишь несколько минут. Далее ростовчанки вновь принялись отрываться в счете, и к перерыву перевес вырос до 12 голов – 15:3. Кстати, это рекорд тайма этого сезона, так мало дончанки еще не пропускали.



Вторая часть встречи была пустой формальностью. «Луч» забросил несколько голов, которые, конечно же, уже не могли повлиять на итог. «Ростов-Дон» одерживает победу 32:14 и готовится к Лиге Чемпионов.



В других матчах тура «Астраханочка» обыграла «АГУ-АдыИФ» 43:25, а «Лада» - «Уфу-Алису» 29:19. И «Ростов-Дон», и «Лада», и «Астрахачнока» имеют на счету по 26 очков и делят между собой первую строчку таблицы.



Следующий для ростовчанок матч намечен на 3 февраля. В этот день «Ростов-Дон» будет принимать «Крим» (Словения) во втором туре основного этапа Лиги Чемпионов.

