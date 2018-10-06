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«Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару»

«Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару»
«Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синару». Матч в рамках российской Суперлиги прошел 9 октября в донской столице. На своей площадке ростовчанки принимали гандболисток из Волгограда.

С первых минут встречи хозяева завладели инициативой. Донские спортсменки уверенно действовала в атаке. К 15-й минуте матча они вели со счетом 12:7. Ростовчанки сумели спокойно доиграть первый тайм до конца, сохранив преимущество - 17:13.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. «Ростов-Дон» также доминировал на площадке. К концу матча донские красавицы только увеличили свое преимущество. На 58-й минуте первый гол за ростовский клуб забила Милана Таженова. В итоге матч завершился со счетом 35:23. Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Вяхирева с 9 голами.

После пяти матчей в Суперлиге донские гандболистки занимают третью строчку с 10 очками. Следующую встречу «Ростов-Дон» проведет во французском Бресте. 13 октября ростовчанкам будет противостоять одноименный клуб во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

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