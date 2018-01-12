«Ростов-Дон» крупно победил «Динамо-Синара»





В этот раз ростовчанки обыграли соперниц из Волгограда – 37:16.



Несколько лет назад волгоградское «Динамо» было флагманом российского женского гандбола, выигрывая одно чемпионское звание за другим и достойно представляя Россию в еврокубках. Но времена изменились, и теперь именно «Ростов-Дон» - фаворит всего чемпионата и участник Лиги чемпионов ЕГФ. «Динамо-Синара» на сегодняшний день занимает третье место с конца и с большим трудом набирает очки – ростовчанки такого соперника просто смяли.



С первых же атак «Ростов-Дон» продемонстрировал феноменальную эффективность в атаке. Отрыв быстро рос, дончанки забивал по 4-5 мячей подряд. К перерыву перевес в счете достиг 11 голов – 18:7.



Во втором тайме на площадке борьбы не было. Разница в счете продолжала увеличиваться. В какой-то момент по забитым голам подшефные Фредерика Бужана обошли соперника в три раза – 30:10. Финальный свисток зафиксировал крупную победу «Ростов-Дона» - 37:16.



Лучшим снайпером встречи стала волгоградка Валерия Ганичева – 6 голов. У команды хозяев по пять раз отличились Ксения Макеева, Александра Степанова и Анна Вяхирева. Вратари «Ростов-Дона» Маисса Пессоа и Анна Седойкина отразили 43 (7 из 16) и 65 (13 из 20) процентов бросков по своим воротам, соответственно.



В параллельном матче ижевский «Университет» со счетом 27:24 одолел на своей площадке «Уфу-Алису». В активе «Ростов-Дона» теперь 20 баллов – 10 выигрышей и два проигрыша. Ростовчанки пока занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги. На первом и втором местах находятся «Лада» (Тольятти) и «Астраханочка» (Астрахань).



21 и 23 января «желто-черные» сыграют в Уфе с «Уфой-Алисой» и в Ижевске - с «Университетом». После этого 28 января «Ростов-Дон» возобновит выступление в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот день на выезде дончанки сыграют против датского «Нюкебинга». Ближайшая домашняя игра состоится только 31 января, когда ростовские гандболистки будут в рамках Суперлиги принимать на своей площадке «Луч» (Москва).