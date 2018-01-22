«Ростов-Дон» крупно обыграл на выезде «Университет»



Победа в столице Удмуртии стала для ростовчанок девятой подряд в чемпионате. Действующий чемпион России уверенно взял два очка, не дав сопернику ни единого шанса.



В начале матча ижевские гандболистки какое-то время сопротивлялись. Они даже вели в счете - 1:0 и 2:1, но силы явно были не равны. Примерно с десятой минуты «желто-черные» после гола Майи Петровой пошли в отрыв. В середине первой половины встречи после попадания Екатерины Ильиной разница в счет достигла девяти голов – 5:14. К перерыву цифры на табло выросли до 11:22, разумеется, в пользу команды гостей.



Вторая часть игры, по сути, была пустой формальностью. «Университет» был не в силах что-либо противопоставить более опытному сопернику. В середине второго тайма отрыв составлял уже 15 голов – 15:30. В последние минуты подопечные Фредерика Бужана явно экономили силы, в результате чего отрыв к концу игры вырос не так сильно. Итог – уверенная победа «Ростов-Дона» - 39:22.



В составе ростовчанок больше всех забили Ксения Макеева и француженка Сираба Дембеле – по семь мячей. Пять раз отличилась Екатерина Ильина. У «Университета» пять голов забила Наталья Решетникова. Голкипер «Ростов-Дона» бразильянка Маисса Пессоа отбила 52% бросков в створ своих ворот (23 из 44).



Теперь в активе дончанок - 24 балла (два проигрыша и 12 побед) – третья строчка в турнирной таблице предварительного этапа чемпионата России среди клубов Суперлиги. Столько же у тольяттинской «Лады» и «Астраханочки», но у этих клубов еще по одному матчу в запасе.



Теперь «Ростов-Дон» сыграет в Лиге чемпионов ЕГФ. В рамках первого тура основного этапа 28 января предстоит сыграть в Дании с «Нюкебингом». В чемпионате России дончанки сыграют 31 января. В этот день дома «Ростов-Дон» будет принимать «Луч» (Москва).