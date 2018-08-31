«Ростов Арена» может приостановить работу после концерта Басты 29 сентября



Игра «желто-синих» с «Уфой» может стать последним матчем, который пройдет на стадионе «Ростов Арена» в этом сезоне. После запланированного концерта Басты газон на футбольном поле может прийти в негодность.



В рамках концерта популярного исполнителя 29 сентября сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле. В футбольном клубе «Ростов» уверены, что от давления конструкций и аппаратуры газон сильно пострадает или даже придет в негодность. Газоны «Ахмат Арены», «Эсприт Арены», стадионов «Петровский», «Уэмбли» уже практически уничтожены после выступлений.



Видимо, горький опыт других стадионов не повлиял, и компания, управляющая «Ростов Ареной», решила все же организовать концерт рэпера. Таким образом, домашняя игра «Ростов» - «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем на «Ростов Арене» в этом сезоне.



- В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2», - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов». - Он уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене», а это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.



При этом руководство клуба уже работает над решением проблемы, чтобы минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2».