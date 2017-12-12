РФС отменил решение провести один домашний матч «Ростова» на чужом поле



Российский футбольный союз отменил решение провести один домашний матч «Ростова» на чужом поле. Руководство донского клуба подало апелляционную жалобу, которую удовлетворила комиссия.



Решение о санкциях в отношении «желто-синих» КДК РФС принял 9 ноября. Тогда донской клуб оштрафовали на 250 тысяч рублей и обязали провести одну из домашних игр в другом городе. Последнее наказание принято условно с испытательным сроком до конца первенства сезона 2017-2018.



Представители «Ростова» ходатайствовали об апелляции. В РФС ее приняли. Условную меру отменили, но штраф остался неизменным.