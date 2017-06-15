Президентом ФК «Ростов» стал владелец «Южного капитала» депутат Заксобрания Арутюнянц





Новым президентом ФК «Ростов» стал генеральный директор компании «Южный капитал» депутат донского Заксобрания Арташес Арутюнянц.



О кадровых перестановках в руководстве клуба сообщили 17 июня. Основным направлением деятельности компании, которой владеет 43-летний Арутюнянц, являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги. В частности, организация реализует проекты по открытию гипермаркетов в Ростовской области. Согласно опубликованной декларации доход депутата в 2016 году составил более 206 млн рублей.

- Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба, - приводит слова нового президента пресс-служба ФК «Ростов».



Арутюнянц также отметил, что в клубе собрались единомышленники, которые постараются сделать всё, чтобы собрать боеспособную команду.



Также на должность спортивного директора «Ростова» назначен Алексей Рыскин, работавший в клубе с 2009-го по 2010-й и в 2012-2015 годах.