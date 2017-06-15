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Президентом ФК «Ростов» стал владелец «Южного капитала» депутат Заксобрания Арутюнянц

Президентом ФК «Ростов» стал владелец «Южного капитала» депутат Заксобрания Арутюнянц

Новым президентом ФК «Ростов» стал генеральный директор компании «Южный капитал» депутат донского Заксобрания Арташес Арутюнянц.

О кадровых перестановках в руководстве клуба сообщили 17 июня. Основным направлением деятельности компании, которой владеет 43-летний Арутюнянц, являются инвестиции в недвижимость и ценные бумаги. В частности, организация реализует проекты по открытию гипермаркетов в Ростовской области. Согласно опубликованной декларации доход депутата в 2016 году составил более 206 млн рублей.
- Я с детства являюсь болельщиком нашего клуба. Уже больше полугода я нахожусь в команде, знаю обо всех проблемах клуба и мне небезразлична его судьба, - приводит слова нового президента пресс-служба ФК «Ростов».

Арутюнянц также отметил, что в клубе собрались единомышленники, которые постараются сделать всё, чтобы собрать боеспособную команду.

Также на должность спортивного директора «Ростова» назначен Алексей Рыскин, работавший в клубе с 2009-го по 2010-й и в 2012-2015 годах.

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