После критики болельщиков, ФК «Ростов» снизил цены на билеты на матч со «Спартой», но разницу фанатам не вернут





Футбольный клуб «Ростов» снизил цены на билеты на матч со «Спартой». Однако, тем, кто уже успел купить билеты по завышенной цене, разницу не вернут.



После оглашения стоимости билетов, которая начиналась от 1700 руб., болельщики обрушились волной критики на администрацию донского клуба. По мнению фанатов, такая цена не приемлема и среднестатистическому поклоннику футболу не по карману. Сейчас цена колеблется от 900 до 8000 руб.

«Народ! Хочу чтобы все знали, можете зайти на Кассир.ру билеты подешевели на 40%, разницу нам не вернут, нас всех ценично кинули и вытерли ноги, у них «акция». Те, кто стоял в очереди и купил билетик молодец, а те, кто подождал последнего дня, получили скидку в 40%!! я лично заплатил 2000 за юг 2, а теперь место рядом со мной стоит 1200, 800 рублей, пачка подгузников для ребенка, спасибо любимый клуб», - написал возмущённый болельщик.



После объявления о снижении цен, сотни подобных комментариев появились в соцсетях, в том числе на официальной странице клуба.

«Руководство стадиона ……., когда увидев, что до игры осталось 4 дня, и 7 тысяч билетов не раскуплены, они снижают цены, чтобы как-то заполнить стадион, - считают фанаты. - Не удивительно если ещё цена упадёт за день до игры. Вы лучше придумайте, что делать с теми, которые купили билеты в два раза дороже нынешней цене?»



Напомним, продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта», который состоится на стадионе «Олимп-2» 16 февраля, стартовала 8 февраля. Квитки продавались в кассах стадиона и билетного оператора Кассир.ру, а также на сайте оператора.



За три дня на первую официальную игру ФК «Ростов» в новом году остаются нераспроданными более трёх тысяч билетов. Отметим, что в 2016 году билеты на Лигу чемпионов раскупались за считанные часы.