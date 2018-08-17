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После 4 туров РФПЛ игрок «Ростова» ста лучшим бомбардиром

После 4 туров РФПЛ игрок «Ростова» ста лучшим бомбардиром
После 4 туров РФПЛ игрок «Ростова» ста лучшим бомбардиром. Спустя 4 игры на счету нападающего желто-синих 3 забитых мяча.

Исландец отличился в двух матчах: против «Ахмата» и против «Енисея». Причем в последнем Сигурдарсон оформил дубль с разницей буквально в три минуты.

Пока на счету футболиста «Ростова» больше всех забитых мячей. Ближайшие преследователи на своем счету имеют по два гола. Так что отставание, в принципе, не большое.

Кроме того, Сигурдарсон занимает вторую позицию по схеме гол+мяч. Тут его опережает лишь Жоазиньо, полузащитник «Динамо-Москва».

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