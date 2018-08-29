Полузащитника ФК «Ростов» арендовал английский клуб





Английский клуб «Рединг» арендовал 21-летнего полузащитника ФК «Ростов» Саида Эззатоллахи. За британскую команду иранец будет играть до конца сезона.



За «жёлто-синих» Эззатоллахи выступал с 2016 года. Всего за «Ростов» он провёл 18 матчей и забил два гола.



Добавим, что английский клуб «Рединг» после пяти туров занимает в таблице чемпионшипа предпоследнее, 23-е, место.



Саид Эззатоллахи дебютировал 26 октября 2012 года в матче 13-го тура чемпионата Ирана 2012/13 против клуба «Рах Ахан». В августе 2014 года он перешёл в «Атлетико Мадрид».



В сезоне 2017/18 футболист не сыграл за «Ростов» ни одного матча. 31 августа 2017 года он был арендован пермским «Амкаром». В сезоне 2017/18 сыграл 15 матчей и забил один гол в чемпионате.