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Полузащитник сборной Казахстана подписал контракт с ФК «Ростов»

Полузащитник сборной Казахстана подписал контракт с ФК «Ростов»
В ряды футболистов донского клуба вошел 20-летний Бактиёр Зайнутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростова» 12 января.
Бактиёр является полузащитником футбольной сборной Казахстана и команды «Астана». В «Астану» Зайнутдинов перешел из «Тараза», в котором начал свою футбольную карьеру.

За сборную Казахстана во встречах Лиги наций УЕФА игрок провел шесть игр. В 2017 году его признали лучшим молодым игроком чемпионата, а также «Открытием сезона».

Команда «желто-синих» поприветствовала своего нового игрока и пожелала ему ярких игр в составе донского футбольного клуба.

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