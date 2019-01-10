Полузащитник сборной Казахстана подписал контракт с ФК «Ростов»



В ряды футболистов донского клуба вошел 20-летний Бактиёр Зайнутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростова» 12 января.

Бактиёр является полузащитником футбольной сборной Казахстана и команды «Астана». В «Астану» Зайнутдинов перешел из «Тараза», в котором начал свою футбольную карьеру.



За сборную Казахстана во встречах Лиги наций УЕФА игрок провел шесть игр. В 2017 году его признали лучшим молодым игроком чемпионата, а также «Открытием сезона».



Команда «желто-синих» поприветствовала своего нового игрока и пожелала ему ярких игр в составе донского футбольного клуба.