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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал лучшим игроком матча с «Рубином»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян стал лучшим игроком матча с «Рубином»
Лучшим игроком встречи между «Ростовом» и «Рубином» стал Хорен Байрамян. За футболиста на официальной странице клуба в соцсети проголосовало 59,6% болельщиков.

Фанаты также высоко оценили игру защитника Сергея Паршивлюка. Он получил 15,9% голосов. Вратарь Илья Абаев замкнул тройку лидеров - 12,5% голосов.

Отметим, что в субботу, 21 апреля, «желто-синие» встречались на выезде с казанским «Рубином». Команды не смогли выявить победителя - 1:1.

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