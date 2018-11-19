Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер перенес операцию из-за травмы



Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер перенес операцию из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Известно, что у Вебера диагностировали перелом таранной кости. Ему потребовалось хирургическое вмешательство.



– Нашему игроку почистили сустав и удалили ходромные тела из полости сустава, – сказано в сообщении.



В пресс-службе отметили, что восстановление футболиста может занять полтора месяца. После этого Вебер снова вернется к тренировкам.



Полузащитник Дмитрий Вебер играет за «Ростов» с 2010 года. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за команду одну игру Кубка России.