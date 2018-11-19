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Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер перенес операцию из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер перенес операцию из-за травмы
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Вебер перенес операцию из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Известно, что у Вебера диагностировали перелом таранной кости. Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

– Нашему игроку почистили сустав и удалили ходромные тела из полости сустава, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что восстановление футболиста может занять полтора месяца. После этого Вебер снова вернется к тренировкам.

Полузащитник Дмитрий Вебер играет за «Ростов» с 2010 года. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за команду одну игру Кубка России.

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