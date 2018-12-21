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Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак»
Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.ру».

«Красно-белые» приобретут игрока ростовчан, воспользовавшись правом обратного выкупа. Клубам осталось только уладить формальности, чтобы окончательно оформить переход.

Напомним, Аяз Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» на правах аренды в январе 2018 года. В июне донской клуб выкупил полузащитника.

В сезоне 2018/2019 футболист провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ. Он забил один гол и отдал две голевые передачи.

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