Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак»



Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.ру».



«Красно-белые» приобретут игрока ростовчан, воспользовавшись правом обратного выкупа. Клубам осталось только уладить формальности, чтобы окончательно оформить переход.



Напомним, Аяз Гулиев перешел в «Ростов» из «Спартака» на правах аренды в январе 2018 года. В июне донской клуб выкупил полузащитника.



В сезоне 2018/2019 футболист провел за «Ростов» 14 матчей в РПЛ. Он забил один гол и отдал две голевые передачи.