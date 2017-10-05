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Полузащитник ФК «Ростов» ударил ирландского игрока: видео

Полузащитник ФК «Ростов» ударил ирландского игрока: видео
Полузащитник ФК «Ростов» ударил ирландского игрока. Случай произошел во время матча «Ирландия-Молдавия» 6 октября в Дублине.

На последних минутах игры, полузащитник желто-синих столкнулся на поле с игроком команды соперника Гарри Артером. Ирландец начал выяснять отношения, после чего Александр Гацкан ударил головой по лицу противника. В результате удара, ирландец упал и сжался в комок, схватившись за голову. Результатом стычки стала красная карточка полузащитнику.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2018«Молдавия-Ирландия» проходил 6 октября в Дублине. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу Ирландии.


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