Полузащитник ФК «Ростов» ударил ирландского игрока: видео



Полузащитник ФК «Ростов» ударил ирландского игрока. Случай произошел во время матча «Ирландия-Молдавия» 6 октября в Дублине.



На последних минутах игры, полузащитник желто-синих столкнулся на поле с игроком команды соперника Гарри Артером. Ирландец начал выяснять отношения, после чего Александр Гацкан ударил головой по лицу противника. В результате удара, ирландец упал и сжался в комок, схватившись за голову. Результатом стычки стала красная карточка полузащитнику.



Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2018«Молдавия-Ирландия» проходил 6 октября в Дублине. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу Ирландии.





