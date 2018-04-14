Победой ФК «Ростов» завершилась первая игра на новом стадионе



ФК «Ростов» обыграл «СКА Хабаровск» на первом матче на новом стадионе «Ростов Арена». Со счетом 2:0 «желто-синие» одержали победу над уральским клубом.



Первый гол на 40-й минуте забил нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон. Затем после перерыва с новыми силами «желто-синие» стали штурмовать соперников. И уже на 88-й минуте у хабаровских футболистов не осталось шансов хотя бы уравнять счет. Второй гол забивает полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Итог игры – абсолютная победа дончан.



Следующая тестовая игра на «Ростов Арене» состоится 21 апреля. На поле встретятся футбольные клубы «Ростов» и «Рубин».