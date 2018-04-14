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Победой ФК «Ростов» завершилась первая игра на новом стадионе

Победой ФК «Ростов» завершилась первая игра на новом стадионе
ФК «Ростов» обыграл «СКА Хабаровск» на первом матче на новом стадионе «Ростов Арена». Со счетом 2:0 «желто-синие» одержали победу над уральским клубом.

Первый гол на 40-й минуте забил нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон. Затем после перерыва с новыми силами «желто-синие» стали штурмовать соперников. И уже на 88-й минуте у хабаровских футболистов не осталось шансов хотя бы уравнять счет. Второй гол забивает полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Итог игры – абсолютная победа дончан.

Следующая тестовая игра на «Ростов Арене» состоится 21 апреля. На поле встретятся футбольные клубы «Ростов» и «Рубин».

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