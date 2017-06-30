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Пловец из Ростова завоевал две золотые медали на первенстве Европы

Пловец из Ростова завоевал две золотые медали на первенстве Европы

Пловец из Ростова Ярослав Потапов завоевал две золотые медали на первенстве Европы в Израиле.

Соревнования проходили с 28 июня по 2 июля в городе Нетания. В числе 28 спортсменов ростовчанин вошёл в состав сборной России.

Во второй день соревнований 18-летний Ярослав Потапов финишировал первым во время заплыва свободным стилем на 800 метров. Ярослав установил юношеский рекорд России с временем 7.55,95. Вторым стал венгр Акош Кальмар (7.56,23), бронза - у хорвата Марина Могица (8.01,49).

На четвертый день первенства ростовчанин выиграл заплыв на 1 500 метров свободным стилем. Ярослав Потапов финишировал с временем 15.07,86. Серебро взял венгерский пловец Акош Кальмар - 15.09,24. Третьим стал соотечественник Кальмара - Давид Лакатош (15.33,50).

В общекомандном зачете по итогам четырех дней соревнований российские пловцы завоевали 22 медали: девять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых, возглавив медальную таблицу первенства. Вторыми на пьедестале почета стали венгры, а третьими – итальянцы.

Соревнования были отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдёт в Будапеште меньше чем через месяц.

Напомним, 18-летний Ярослав Потапов - мастер спорта международного класса по плаванию. Ростовчанин - серебряный призер первенства Европы по плаванию на открытой воде в Тенеро, победитель чемпионата России по плаванию 2016 года вольным стилем.

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