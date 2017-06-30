Пловец из Ростова завоевал две золотые медали на первенстве Европы





Пловец из Ростова Ярослав Потапов завоевал две золотые медали на первенстве Европы в Израиле.



Соревнования проходили с 28 июня по 2 июля в городе Нетания. В числе 28 спортсменов ростовчанин вошёл в состав сборной России.



Во второй день соревнований 18-летний Ярослав Потапов финишировал первым во время заплыва свободным стилем на 800 метров. Ярослав установил юношеский рекорд России с временем 7.55,95. Вторым стал венгр Акош Кальмар (7.56,23), бронза - у хорвата Марина Могица (8.01,49).



На четвертый день первенства ростовчанин выиграл заплыв на 1 500 метров свободным стилем. Ярослав Потапов финишировал с временем 15.07,86. Серебро взял венгерский пловец Акош Кальмар - 15.09,24. Третьим стал соотечественник Кальмара - Давид Лакатош (15.33,50).



В общекомандном зачете по итогам четырех дней соревнований российские пловцы завоевали 22 медали: девять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых, возглавив медальную таблицу первенства. Вторыми на пьедестале почета стали венгры, а третьими – итальянцы.



Соревнования были отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдёт в Будапеште меньше чем через месяц.



Напомним, 18-летний Ярослав Потапов - мастер спорта международного класса по плаванию. Ростовчанин - серебряный призер первенства Европы по плаванию на открытой воде в Тенеро, победитель чемпионата России по плаванию 2016 года вольным стилем.