Пловчиха из донского региона стала обладательницей трех медалей на этапе Кубка мира



Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова стала обладательницей трех медалей на этапе Кубка мира. Состязания проходили со 2 по 4 ноября.



В первый день соревнований Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом. Она проплыла дистанцию за 2.16,98. Второй на этой дистанции стала россиянка Виталина Симонова, а третьей - китаянка Хе Юн.



Второй день был не менее успешным, она показала отличный результат на этапе 100 метров брассом. Дончанка завоевала золотую медаль, показав результат в 1 минуту 3,09 секунды.



Третий день стал не менее успешным. Юлия Ефимова завоевала еще одну медаль – серебряную.