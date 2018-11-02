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Пловчиха из донского региона стала обладательницей трех медалей на этапе Кубка мира

Пловчиха из донского региона стала обладательницей трех медалей на этапе Кубка мира
Пловчиха из Волгодонска Юлия Ефимова стала обладательницей трех медалей на этапе Кубка мира. Состязания проходили со 2 по 4 ноября.

В первый день соревнований Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом. Она проплыла дистанцию за 2.16,98. Второй на этой дистанции стала россиянка Виталина Симонова, а третьей - китаянка Хе Юн.

Второй день был не менее успешным, она показала отличный результат на этапе 100 метров брассом. Дончанка завоевала золотую медаль, показав результат в 1 минуту 3,09 секунды.

Третий день стал не менее успешным. Юлия Ефимова завоевала еще одну медаль – серебряную.

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