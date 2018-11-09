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Олимпийская чемпионка ГК «Ростов-Дон» стала мамой

Олимпийская чемпионка ГК «Ростов-Дон» стала мамой
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова родила дочку. Радостное событие произошло 13 ноября.

Как сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон», малышку назвали Ариа. Она родилась с весом 2800 граммов и ростом 50 сантиметров.

Влада Бобровникова в 2016 году стала олимпийской чемпионкой Игр в Рио по гандболу. Спортсменка выступает левым полусредним игроком в клубе «Ростов-Дон» и в сборной России.

В мае 2017 года она объявила о своей беременности. При этом Влада приняла участие в финальных играх Кубка Европейской гандбольной федерации и чемпионата России.

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