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Объявлена дата старта продаж билетов на матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»

Объявлена дата старта продаж билетов на матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»

Объявлена дата старта продаж билетов на матч 1/8 Лиги Европы между ФК «Ростов»- «Манчестер Юнайтед». Как сообщают на официальном сайте донского клуба, продажа билетов будет проходить в два этапа:

1 этап – 4 и 5 марта. Билеты смогут купить только владельцы сезонных абонементов в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн.

2 этап – с 6 марта. Билеты смогут купить все желающие в кассах стадиона «Олимп-2» и онлайн.

Самый дешевый билет стоит две тыс. руб., самый дорогой- 16 тыс. руб.

При этом на один абонемент можно будет купить только один билет. Для того, чтобы купить квиток онлайн, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ФК «Ростов». Билеты будут продавать равными частями в разные секторы каждый день продаж.

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