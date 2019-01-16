Новый полузащитник подписал контракт с ФК «Ростов»



ФК «Ростов» подписал контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Спортсмен вступил в команду на 2,5 года.



Он начал футбольную карьеру в клубе «Яро», Финляндия. Затем, в 2005 году, переехал в Италию, где выступал за команды «Сиена» и «Удинезе».



С 2009 по 2011 играл в киевском «Динамо». Вместе с украинским ФК стал чемпионом страны и два раза выиграл Суперкубок. В сезоне 2010 — 2011 сделал шесть результативных передач и был признан лучшим ассистентом в Лиге Европы УЕФА.



С 2011 по 2014 Ерёменко выступал за «Рубин». В его составе завоевал Кубок и Суперкубок России.



В 2014 году он перешёл в ЦСКА и стал один из его лидеров.



В пресс-службе «Ростова» отметили интересную деталь. Ростовская область очень близка Роману. Оказывается, его отец родился в Новочеркасске, а родной брат — в Ростове-на-Дону.