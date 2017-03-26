Нападающий «Ростова» Александр Бухаров принес сборной России ничью





Национальной сборная России сыграли вничью с Бельгией 3:3, форвард «Ростова» Александр Бухаров забил гол.



После резонансного поражения от команды Кот-Д’Ивуара (0:2) россияне просто обязаны были сыграть удачно. Не только ради уважения болельщиков, но и для собственной профессиональной гордости. Соперник был не из легких – сборная Бельгии. В Сочи (именно там был матч) не поехали многие звезды, но даже в таком составе бельгийцы были очень сильны.



Дебют остался за сборной России. Виктор Васин с близкого расстояния открыл счет после прострела Дмитрия Комбарова – 1:0. Однако развить успех не удалось. Бельгийцы перехватили инициативу и вскоре получили право на 11-метровый удар. Роман Нойштедтер не по правилам остановил Кристиана Бентеке. К точке подошел Кевин Миральяс и хладнокровно реализовал свой шанс – 1:1. Особенно команде гостей удалась концовка первой половины матча. Сначала тот же Бентеке вывел своих вперед, а потом он же удвоил преимущество в счете, опередив в борьбе на втором этаже своих опекунов – 1:3.



Казалось, что матч уже проигран, но подопечные Станислава Черчесова нашли в себе силы отыграться. На 74-й минуте сборная России разыграла образцовую контратаку, в результате которой с передачи ростовчанина Александра Бухарова отличился Алексей Миранчук – 2:3. Уже в компенсированное время Бухаров вырвал для России ничью. Форвард «Ростова» продавил защитника и пробил низом прямо между ног вратарю гостей Симону Миньоле – 3:3. Итог – результативная ничья.



Сразу четыре игрока «Ростова» приняли участие в матче. Александр Бухаров отметился голом и голевой передаче, проведя на поле весь второй тайм. Александр Ерохин и Дмитрий Полоз вышли в стартовом составе и были замены по ходу второго тайма. Защитник Федор Кудряшов отыграл полный матч.