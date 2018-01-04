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Нападающий ХК «Ростов» за матч поучаствовал в драке, забил гол и сделал предложение любимой девушке

Нападающий ХК «Ростов» за матч поучаствовал в драке, забил гол и сделал предложение любимой девушке
Андрей Леонов, выступающий за ХК «Ростов», в очередном матче Первенства ВХЛ сделал особый вид хет-трика.

Его суть в том, что один игрок за матч принял участие в драке, отдал голевую передачу и забил гол сам. Именно это и сделал Андрей Леонов в матче «Юниора» (Курган) – передача в первом периоде, драка во втором (за нее он получил пять минут штрафа) и гол в концовке третьего отрезка игры.



Также после игры Андрей Леонов прямо на льду предложил руку и сердце своей девушке Анне, и она согласилась стать его женой.

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