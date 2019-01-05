Нападающий ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон может перейти в китайский клуб



Нападающий ФК «Ростов» Видар Кьяртанссон может перейти в китайский клуб. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».



Известно, что несколько дней назад «Ростову» уже поступало предложение о покупке игрока из Исландии. Турецкий клуб «Йени Малатьяспор» планировал отдать за 28-летнего Кьяртанссона 3,5 миллиона евро. Однако сделку приостановили. Сейчас привлечь футболиста намерен китайский клуб. Сколько готовы выложить за нападающего на этот раз, пока не разглашается.



Видар Кьяртанссон выступает за «Ростов» с августа. Ранее нападающий играл за «Маккаби». В этом сезоне он принял участие в восьми матчах.