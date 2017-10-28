Начался прием заявок на получение паспорта болельщика ЧМ-2018 в Ростове



Начался прием заявок на получение паспорта болельщика ЧМ-2018 в Ростове. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций России.



Чтобы получить паспорт болельщика, необходимо обратиться в центры выдачи или заполнить анкету на сайте [url=http://]www.fan-id.ru[/url].



FAN ID выдается каждому конкретному зрителю. Он обязателен для посетителей матчей, в том числе для россиян и детей. Обладатели FAN ID во время мирового первенства могут бесплатно пользоваться общественным городским транспортом в день матча и дополнительными междугородними поездами.