Началась онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» - «Оренбург»



Началась онлайн-продажа билетов на матч «Ростов» - «Оренбург». Встреча в рамках десятого тура РПЛ пройдет на «Ростов Арене» 6 октября. Игра начнется в 16.30.



На матч зрители смогут попасть минимум за 150 рублей. Максимальная цена билетов составит 10 тысяч рублей. Дети младше 13 лет смогут посетить стадион бесплатно, если взрослые, сопровождающие их, приобретут себе билеты в кассах «Ростов Арены» или «Олимпа-2». Кроме того, для пенсионеров действует скидка 50 процентов при предъявлении соответствующего удостоверения.



Купить билеты пока можно только онлайн. О старте продаж в кассах стадионов «Олимп-2», «Ростов Арена» и в клубных фан-шопах сообщат дополнительно.