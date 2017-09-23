Наблюдать за первой домашней игрой ХК «Ростов», болельщики смогут только стоя



Наблюдать за первой домашней игрой ХК «Ростов», болельщики смогут только стоя. На «Айс Арене», где будет проходить матч, не успели установить зрительские трибуны к началу сезона.



26 и 27 сентября ростовские хоккеисты встретятся с соперниками из клуба «Алтай». Как сообщили в пресс-службе ХК «Ростов», стоимость билетов на матч – 200 рублей. Когда на арене появятся трибуны, пока неизвестно.



Следующая домашняя игра запланирована на 18 октября. Ростовчане сыграют против «Чебоксар». Таким образом у клуба будет почти месяц, чтобы установить зрительские кресла.



Напомним, из-за износа ледового оборудования во Дворце Спорта хоккейный клуб был вынужден перебраться в «Айс Арену» в Западном жилом массиве. Однако там отсутствуют зрительские трибуны. Клуб планировал установить трибуны, вмещающие более 500 зрителей, а в будущем реконструировать ледовый комплекс, чтобы увеличить вместимость до трех тысяч человек.



Вернуться во Дворец спорта хоккеисты смогут только осенью 2021 года, когда завершится реконструкция спортивного комплекса.