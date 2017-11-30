На «Ростов Арене» во время ЧМ сыграют Бразилия, Швеция и Мексика



На «Ростов Арене» во время чемпионата мира по футболу сыграют сборные Бразилии, Швеции и Мексики. В результате жеребьевки определились команды, которые прилетят в донскую столицу, чтобы принять участие в мундиале.



Так, 17 июня состоится встреча Швейцарии и Бразилии, а уже 20 июня пройдет матч Уругвай – Саудовская Аравия. 23 июня Корея сыграет с Мексикой. 26 июня состоится поединок Хорватия – Исландия.



Ранее сообщалось, что стоимость билетов на матчи для россиян будет варьироваться от 1 280 рублей до 66 тысяч, а для иностранцев - от 6 300 рублей до 66 тысяч.