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На «Ростов Арене» во время ЧМ сыграют Бразилия, Швеция и Мексика

На «Ростов Арене» во время ЧМ сыграют Бразилия, Швеция и Мексика
На «Ростов Арене» во время чемпионата мира по футболу сыграют сборные Бразилии, Швеции и Мексики. В результате жеребьевки определились команды, которые прилетят в донскую столицу, чтобы принять участие в мундиале.

Так, 17 июня состоится встреча Швейцарии и Бразилии, а уже 20 июня пройдет матч Уругвай – Саудовская Аравия. 23 июня Корея сыграет с Мексикой. 26 июня состоится поединок Хорватия – Исландия.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на матчи для россиян будет варьироваться от 1 280 рублей до 66 тысяч, а для иностранцев - от 6 300 рублей до 66 тысяч.

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