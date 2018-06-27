На «Ростов Арене» в 1/8 финала ЧМ сыграют Бельгия и Япония



Япония и Бельгия встретятся на «Ростов Арене» в 1/8 финала чемпионата мира. Какие команды приедут в донскую столицу стало известно 28 июня.



Играть в донской столице предстояло победителю группы G и сборной, попавшей на вторую строчку в группе H.



В итоге Бельгия обеспечила себе первое место в группе, обыграв с минимальным счетом Англию. Ее соперником станет Япония. Несмотря на поражение от Польши, команда набрала меньше желтых карточек, чем Сенегал. Это позволило сборной выйти в следующий раунд.



Матч Бельгия - Япония зрители увидят 2 июля на «Ростов Арене». Встреча стартует в 21.00.

