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На «Ростов Арене» в 1/8 финала ЧМ сыграют Бельгия и Япония

На «Ростов Арене» в 1/8 финала ЧМ сыграют Бельгия и Япония
Япония и Бельгия встретятся на «Ростов Арене» в 1/8 финала чемпионата мира. Какие команды приедут в донскую столицу стало известно 28 июня.

Играть в донской столице предстояло победителю группы G и сборной, попавшей на вторую строчку в группе H.

В итоге Бельгия обеспечила себе первое место в группе, обыграв с минимальным счетом Англию. Ее соперником станет Япония. Несмотря на поражение от Польши, команда набрала меньше желтых карточек, чем Сенегал. Это позволило сборной выйти в следующий раунд.

Матч Бельгия - Япония зрители увидят 2 июля на «Ростов Арене». Встреча стартует в 21.00.

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