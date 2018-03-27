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На Большой Садовой в Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018

На Большой Садовой в Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018
На Большой Садовой в Ростове открылся магазин с атрибутикой ЧМ-2018. В церемонии открытия приняли участие нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, а также представители ФИФА.

В фирменном магазине можно приобрести футболки, мячи, канцелярские принадлежности и различную сувенирную продукцию с символикой мундиаля.

Напомним, матчи в донской столице пройдут с 17 по 26 июня. На «Ростов Арене» сойдутся сборные из Бразилии, Саудовской Аравии, Швейцарии, Мексики, Южной Кореи, Исландии и Хорватии.

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