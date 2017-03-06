Моуриньо раскритиковал поле стадиона «Олимп-2»





Наставник «Манчестер Юнайтед» остался крайне недоволен полем ростовского стадиона.



На предматчевой пресс-конференции Жозе Моуриньо отметил, что место, где предстоит играть, нельзя даже назвать «полем».



В связи с тем, что матч будет проходить в таких неожиданно плохих условиях, тренерский штаб английского гранда еще не определился с теми игроками, которые выйдут на матч против «Ростова».



Помимо этого португальский специалист прокомментировал то, что он дал несколько автографов футбольным болельщикам в ростовском аэропорту. По словам Моуриньо, он представляет бренд «Манчестер Юнайтед» и всегда делает такие вещи при поездках в другие страны.



Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта. Игра начнется в 21-00.