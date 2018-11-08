Молодёжный состав «Ростова» проиграл сверстникам из «Динамо»
фото: vk.com/fcrostov
Молодёжка ФК «Ростов» уступила москвичам в игре 9 ноября. «Динамо-М» выиграло со счётом 1:0. Матч 14-го тура молодёжного первенства проходил на стадионе «Олимп-2».
Ростовчане проводили игру с большим преимуществом. Но на 86-й минуте футболисты «Динамо» все-таки смогли забить мяч в ворота «желто-синих». Отличился полузащитник Игорь Школик.
После 14 туров у «Ростова-М» - 26 очков. Донская команда занимает 4-е место в турнирной таблице.
Завтра, 10 ноября, основные составы «Ростова» и «Динамо» встретятся на стадионе «Ростов Арена». Игра начнётся в 19:00.