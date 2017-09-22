Молодежный состав «Ростова» сыграл вничью со сверстниками из «Локомотива»



Молодежный состав «Ростова» сыграл вничью со сверстниками из «Локомотива». Встреча прошла 23 сентября на стадионе «Локомотив» в Батайске.



На 30-й минуте ростовчане вынудили гостей нарушить правила в опасной близости от штрафной площадки. Стандарт решил исполнить 19-летний форвард ФК «Ростов» Дмитрий Соловьев. Нападающий блестящим ударом в «девятку» вывел хозяев вперед – 1:0.



Однако спустя восемь минут «железнодорожники» сравняли счет. Полузащитник гостей Владислав Карапузов переиграл вратаря «желто-синих» Евгения Гошева один на один и забил гол – 1:1.



Во втором тайме поединка счет так и не изменился. После 11 туров молодежного первенства РФПЛ ростовчане занимают 10-ю строчку. Следующий матч футболисты ФК «Ростов» проведут в Хабаровске. Там они сыграют против сверстников из местного «СКА».