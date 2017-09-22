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Молодежный состав «Ростова» сыграл вничью со сверстниками из «Локомотива»

Молодежный состав «Ростова» сыграл вничью со сверстниками из «Локомотива»
Молодежный состав «Ростова» сыграл вничью со сверстниками из «Локомотива». Встреча прошла 23 сентября на стадионе «Локомотив» в Батайске.

На 30-й минуте ростовчане вынудили гостей нарушить правила в опасной близости от штрафной площадки. Стандарт решил исполнить 19-летний форвард ФК «Ростов» Дмитрий Соловьев. Нападающий блестящим ударом в «девятку» вывел хозяев вперед – 1:0.

Однако спустя восемь минут «железнодорожники» сравняли счет. Полузащитник гостей Владислав Карапузов переиграл вратаря «желто-синих» Евгения Гошева один на один и забил гол – 1:1.

Во втором тайме поединка счет так и не изменился. После 11 туров молодежного первенства РФПЛ ростовчане занимают 10-ю строчку. Следующий матч футболисты ФК «Ростов» проведут в Хабаровске. Там они сыграют против сверстников из местного «СКА».

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