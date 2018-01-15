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МОК рассмотрит предложение ростовского блогера об изменении цвета символики России на Олимпиаде

МОК рассмотрит предложение ростовского блогера об изменении цвета символики России на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложение ростовского блогера об изменении цвета символики России на Олимпиаде. Для решения этого вопроса будет создана специальная рабочая группа.

Ранее Вадим Манукян предложил российским спортсменам выступать в форме с символикой СССР на Олимпиаде в Пхенчхане. Герб Советского Союза МОК не запрещал, поэтому существует вероятность того, что российские спортсмены все же наденут форму с надписью «СССР».

- Многие не верили даже в саму возможность подобного, - отметил блогер. - Я знаю, что сотрудники комитета мониторят предложения людей из России, поэтому мне приятно, что рассмотрение моей петиции состоится.

В пользу петиции подписались более четырех тысяч человек. Более того, идея Манукяна нашла большое количество откликов и единомышленников по всей стране.

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