Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж



На «Ростов Арене» 23 июня состоялось противостояние сборных Мексики и Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу латиноамериканской команды.



Первый гол забил Корлос Вела, заработав пенальти для команды. Он таким образом, открыл счет в 1:0.



Следующий гол забил мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес на 66 минуте. К слову в составе национальной сборной Чичаритто провел 104 матч, а забитый гол стал 50 в карьере нападающего.



Наконец, третий гол забил на 93 минуте забил футболист сборной Южной Кореи Чан Хюн Су. Завершив, таким образом, встречу со счетом 2:1.



В результате игры решилась дальнейшая судьба сборных. Мексика точно вышла в плей-офф чемпионата мира, а Южная Корея точно лишилась шанса выйти в 1/8 финала.

