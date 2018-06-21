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Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж
На «Ростов Арене» 23 июня состоялось противостояние сборных Мексики и Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу латиноамериканской команды.
Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж
Первый гол забил Корлос Вела, заработав пенальти для команды. Он таким образом, открыл счет в 1:0.

Следующий гол забил мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес на 66 минуте. К слову в составе национальной сборной Чичаритто провел 104 матч, а забитый гол стал 50 в карьере нападающего.
Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж
Наконец, третий гол забил на 93 минуте забил футболист сборной Южной Кореи Чан Хюн Су. Завершив, таким образом, встречу со счетом 2:1.

В результате игры решилась дальнейшая судьба сборных. Мексика точно вышла в плей-офф чемпионата мира, а Южная Корея точно лишилась шанса выйти в 1/8 финала.
Матч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортажМатч Южная Корея – Мексика на «Ростов Арене»: фоторепортаж

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